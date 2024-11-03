تل أبيب تهدد بغداد : أوقفوهم وإلا

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد، أن الاحتلال حدد أهدافاً في العراق قد يستهدفها إذا استمرت الهجمات التي تشنها الجهات المدعومة من إيران ضدها انطلاقاً من الأراضي العراقية، موجهةً تحذيرات إلى الحكومة العراقية بضرورة ضبط تلك الجماعات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن الأقمار الاصطناعية رصدت تحركات لنقل صواريخ باليستية ومعدات عسكرية أخرى من إيران إلى العراق، بهدف محتمل لشن هجمات ضد الاحتلال.

وأشارت إلى أن “إسرائيل” تقوم حالياً برصد وتحديد مواقع ذات صلة بهذه الميليشيات، بالإضافة إلى أهداف أخرى على الأراضي العراقية.

وأكدت المصادر أن الاحتلال وجه تحذيراً إلى بغداد بضرورة السيطرة على هذه الجماعات ومنعها من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات بالطائرات المُسيّرة تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث أشار مسؤول أمني إقليمي إلى أن الاحتلال يتعرض لخمس هجمات يومياً تقريباً انطلاقاً من العراق.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أُطلقت 8 طائرات مسيرة نحو الأراضي المحتلة خلال 24 ساعة، في حين أفاد مسؤولان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بأن القوات الأمريكية وشركاءها يعملون على اعتراض هذه المسيرات الهجومية.

في المقابل، حذرت الولايات المتحدة إيران من أنها لن تستطيع كبح جماح الرد “الإسرائيلي” في حال نفذت طهران هجمات ضد تل أبيب.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إيران من شن هجمات إضافية، مشيرة إلى أن رد “إسرائيل” التالي قد يكون غير محسوب ويستهدف أهدافاً أوسع، إذا استمرت الهجمات الإيرانية.