بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتقتل أحد المهربين

منذ ساعتين
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتقتل أحد المهربين

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأحد، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولات تسلل وتهريب على الحدود الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وبين المصدر أن محاولات اجتياز الحدود استمرت منذ ساعات الفجر الأولى، إذ حاولت أكثر من مجموعة الاجتياز مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية الشرقية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى مقتل أحد المهربين و تراجع الباقين إلى العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات التي كانت بحوزته إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:35

حسّان يواصل لقاءاته مع النواب في رئاسة الوزراء

16:22

زخات من الأمطار على أحياء بالعاصمة عمان وتنبيه من الانزلاقات

16:14

المستشفى الميداني الأردني غزة 80 يباشر أعماله شمال قطاع غزة

16:10

الشؤون الفلسطينية: أونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي

15:45

مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ الحاخام الصهيوني

15:42

أهم فعاليات أورنج الأردن لشهر تشرين الأول

15:21

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

15:17

27 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:05

أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

15:02

في مشهد نادر.. الثلوج تكسو ملعب الجوف بالسعودية

14:52

استثمار الضمان يطلق بوابة للفرص العقارية

14:23

تل أبيب تهدد بغداد : أوقفوهم وإلا

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024