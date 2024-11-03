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زوج يطعن زوجته 5 طعنات في منطقة صويلح

منذ 3 ساعات
زوج يطعن زوجته 5 طعنات في منطقة صويلح

وطنا اليوم:أفاد مصدر أمني بإقدام أحد الأشخاص على طعن زوجته أثناء تواجدهم داخل مركبة في منطقة صويلح مساء الجمعة الماضية، حيث جرى إسعاف الزوجة إلى مستشفى البشير الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات .
من جانبه أكد مصدر طبي في مستشفى الأمير الحسين بن عبدالله في عين الباشا إسعاف امرأة بعد وصولها إلى طوارئ المستشفى بعد تعرضها لخمس طعنات متفرقة في أنحاء الجسم .
وبين المصدر بأن حالة المرأة كانت غير مستقرة ، حيث جرى إسعافها أولياً وتحويلها إلى مستشفى البشير


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