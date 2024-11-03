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استحداث فريق لتحصيل ذمم الكهرباء من المواطنين

منذ ساعة واحدة
استحداث فريق لتحصيل ذمم الكهرباء من المواطنين

وطنا اليوم:ارتفعت ذمم المشتركين لدى شركة الكهرباء الأردنية في 9 أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 531.97 مليون دينار مقارنة مع 451.745 مليون دينار في ذات الفترة من عام 2023، وبزيادة تقريبا نسبتها 18%.
وسجلت الشركة وفق افصاح لها عبر بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية، مخصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابل ذمم المشتركين بقيمة 46 مليون دينار، بنهاية أيلول 2024 مقارنة مع مخصص خسائر ائتمانية للبند ذاته العام الماضي، بقيمة 39 مليون دينار.
وعملت الشركة بحسب ما علم، على تعديل وتوحيد المعايير المعتمدة لاختيار الاشتراكات التي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها ضمن برامج العمل اليومية التي تنفذها الفرق الفنية أو الجباية الذكية عن بعد، بحيث تم تقسيم الاشتراكات إلى فئتين: الأولى تضم الاشتراكات ذات الذمم المرتفعة، والأخرى تضم الاشتراكات التي يترتب عليها عدد فواتير مرتفع، بغرض متابعة الفئتين ومنع أي تراكم سواء على مستوى عدد الفواتير أو المبالغ المستحقة.
واستحدثت شركة الكهرباء الأردنية فريقا مركزيا مؤلفا من موظفين جدد وموظفي الشركة الحاليين لتولي إدراة ومراقبة عمليات تحصيل الذمم وتوجيهها وتطويرها بشكل مستمر.
وأطلقت الشركة مؤخرا خدمة تتيح للمشتركين الذين تراكمت عليهم الذمم توقيع اتفاقيات لتقسيط تلك الذمم للتسهيل عليهم، وتزامن مع هذه الخدمة اجراء تعديل على آلية التسديد المعتمدة على النظام تمكّن المشتركين من تسديد فواتيرهم بشكل جزئي.
وتراجعت أرباح شركة الكهرباء الأردنية (بعد الضريبة) في التسعة شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 13.167 مليون دينار تقريبا مقارنة مع 13.759 مليون دينار سجلت في الفترة ذاتها من عام 2023.
أما الأرباح المسجلة قبل الضريبة للشركة وصلت إلى 20.46 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، مقارنة مع 20.21 مليون دينار سجلت في أول 9 اشهر من العام الماضي.
ووصل عدد المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية وفق منطقة امتيازها، إلى 1.614 مليون مشترك، واجمالي العدادات 1.583 عداد منها 731.97 ألف عداد ذكي.


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