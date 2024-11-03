بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

معلم يتسبب بوفاة طالبين بصدمه باب المدرسة بسيارته وسقوطه عليهما

منذ ساعة واحدة
معلم يتسبب بوفاة طالبين بصدمه باب المدرسة بسيارته وسقوطه عليهما

وطنا اليوم:توفي طالبين في الصف الثاني الأساسي إثر سقوط باب المدرسة الخارجي في مدرسة زرقاء ماعين.
وأوضح مدير التربية والتعليم في مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل، أن أحد المعلمين صدم بسيارته الباب، مما أدى إلى سقوطه على الطالبين.
وتم نقل الطالبين إلى مستشفى النديم، حيث أُعلن عن وفاتهما، وفقًا لما أكده مدير المستشفى، الدكتور بها الدين الحلالمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:43

إيران تتوعد إسرائيل وأميركا وليبرمان يدعو لضرب منشآتها النووية

12:37

ميدفيديف: ترامب سيلقى مصير كنيدي إذا حاول وقف حرب أوكرانيا

12:31

جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة البرمجة الجامعية الأردنية (JCPC)‎

12:20

كابيتال بنك يعزز مسيرته في دعم التعليم ويرعى منتدى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين‎

12:05

استحداث فريق لتحصيل ذمم الكهرباء من المواطنين

11:43

عمرو: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي 22%

11:39

بدء التقديم للمنح والقروض الجامعية الداخلية -رابط

11:36

عقد أولى اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور الأحد

11:29

عمان الأهلية الجامعة الوحيدة عربياً المُدرجة في التقرير العالمي لتعليم نمذجة معلومات البناء (BIM) لعام 2024

11:27

جامعة البترا تنظم فعالية “التوعية بالأمن السيبراني” لطلبتها وموظفيها

10:56

الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع نادي اتحاد عمان لكرة السلة لثلاث سنوات

10:51

جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024