معلم يتسبب بوفاة طالبين بصدمه باب المدرسة بسيارته وسقوطه عليهما

وطنا اليوم:توفي طالبين في الصف الثاني الأساسي إثر سقوط باب المدرسة الخارجي في مدرسة زرقاء ماعين.

وأوضح مدير التربية والتعليم في مادبا، الدكتور يوسف أبو الخيل، أن أحد المعلمين صدم بسيارته الباب، مما أدى إلى سقوطه على الطالبين.

وتم نقل الطالبين إلى مستشفى النديم، حيث أُعلن عن وفاتهما، وفقًا لما أكده مدير المستشفى، الدكتور بها الدين الحلالمة.