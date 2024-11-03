عمرو: ارتفاع اسعار الزيوت النباتية في السوق المحلي 22%

وطنا اليوم:اكد.ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن المهندس جمال عمرو ان ارتفاع اسعار الزيوت النباتية بنسبة 22 بالمئة بالسوق المحلي الشهر المقبل.

ولفت عمرو في تصريح أن اسعار الزيوت النباتية ارتفعت في بلاد مناشئها بنسبة 22 بالمئة خلال الفترة الحالية موضحا ان الانعكاس على اسعارها بالسوق المحلي سيكون خلال الشهر المقبل.

وبين ان اسعار الزيوت النباتية ارتفعت من 1080 دولارا للطن الى نحو 1380 دولارا.

وذكر ان اسعار المواد الغذائية مستقرة خلال الفترة الحالية ولم يطرأ عليها اية ارتفاعات باستثناء الزيوت النباتية.

وكان عمرو قد طالب في وقت سابق تمديد قرار إعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة المترتبة على أجور الشحن البحري وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأنّ مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية قد تراجع بشكل طفيف في أغسطس/ آب، حيث عوّض الانخفاض في أسعار السكر واللحوم والحبوب الزيادات في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

ووصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، إلى 120.7 نقاط في أغسطس/ آب، بانخفاض طفيف عن مستواه المُراجع في يوليو/ تموز ومسجلًا تراجعًا بنسبة 1.1 في المائة عن قيمته المقابلة في أغسطس/ آب 2023