الأردني الكويتي يوقع اتفاقية شراكة مع نادي اتحاد عمان لكرة السلة لثلاث سنوات

وطنا اليوم:ضمن استراتيجيته ومسؤوليته الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المحلي وقطاع الرياضة، أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقية شراكة لمدة ثلاث سنوات مع نادي اتحاد عمّان لكرة السلة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الرياضة في المجتمع وتطوير الرياضة المحلية، من خلال اكتشاف المواهب ودعم المتميزين منهم والاستثمار في فئة الشباب لتمكينهم وتطوير مهاراتهم الرياضية، بهدف بناء جيل صحيح وسليم وواعي، عن طريق توفير بيئة رياضية متطورة تحتضن مختلف الفئات العمرية. كما ويسعى القائمين على اتحاد عمان على تقريب الأشخاص من خلفيات مختلفة وتمكينهم من التواصل مع بعضهم البعض وتقوية العلاقات وكسرالحواجز.

وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، عن فخره بهذه الشراكة مع نادي اتحاد عمّان لكرة السلة، والتي تأتي تأكيداً من البنك على أهمية هذه الرياضة، ودورها في تعزيز اللياقة البدنية، وروح الفريق لدى الشباب، مؤكداً أن الشراكة ستساهم في تطوير رياضة كرة السلة في الأردن، إضافة إلى زيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية والبيئية، وهو ما يعكس التزام البنك برعاية رياضة مستدامة وشاملة لمختلف فئات المجتمع.

من جانبه، قدّم ممثل نادي اتحاد عمّان لكرة السلة المحامي نديم كيالي، شكره للبنك الأردني الكويتي على هذا الدعم السخي، مؤكداً على فخره لانضمام البنك الأردني الكويتي كراعي ذهبي لنادي اتحاد عمان، وان هذه الشراكة تنبع من قيمنا المشتركة وايماننا اللامحدود بقدرات الشباب الأردني. مع دعم البنك الأردني الكويتي يهدف نادي اتحاد عمان لان يكون حاضنة ومنصة للشباب الأردني، لأن يصبحوا مواطنين فاعلين في المجتمع، ورياضيين مثاليين وسفراء للأردن في المنطقة وخارجها. الدعم السخي من قبل البنك حافز أساسي لرسالتنا ونتشوق لأن نحتفل سويا بإنجازات فرقنا ولاعبينا