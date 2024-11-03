الصندوق السعودي يسيطر على مجموعة MBC بمبلغ فلكي

وطنا اليوم:أعلنت شركة “الاستدامة القابضة” عن بيع كامل حصتها في “مجموعة إم بي سي” (MBC) إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفقاً لإفصاح على منصة “تداول السعودية”.

وأوضحت “إم بي سي” اليوم الأحد أنها تلقت إشعاراً من شركة “الاستدامة” – المملوكة لوزارة المالية السعودية – يفيد بتوقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة لبيع كامل حصتها في المجموعة، والتي تبلغ 179.5 مليون سهم، ما يعادل 54% من إجمالي رأسمال الشركة، إلى صندوق الاستثمارات العامة من خلال صفقة خاصة.

وتقدر قيمة الصفقة بنحو 7.4 مليار ريال (ما يعادل ملياري دولار)، بواقع 41.6 ريالاً للسهم، وهو سعر الإغلاق لتداولات الأسبوع الماضي.

وأكد إفصاح “إم بي سي” أن إتمام الصفقة ما زال مشروطاً بموافقة الجهات المعنية، دون توضيح تفاصيل بشأن طريقة سداد قيمة الصفقة أو آليات تمويلها.

تحولت “مجموعة إم بي سي” إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، محققة أرباحاً بلغت 121 مليون ريال، مقارنة بخسائر سجلتها في نفس الفترة من العام الماضي.

كما نمت أرباح المجموعة بنهاية العام الماضي بنسبة 44.8% لتصل إلى 69 مليون ريال، متجاوزةً توقعات المحللين الذين توقعوا خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال.

وأرجعت المجموعة هذا النمو إلى انخفاض صافي خسائر منصتها للفيديوهات تحت الطلب “شاهد” بنحو 110 ملايين ريال مقارنةً بالعام السابق، مما ساهم في تحسين الأداء المالي.

يُذكر أن “إم بي سي” طرحت 10% من رأسمالها، ما يعادل 33.25 مليون سهم، للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية في ديسمبر من العام الماضي، بسعر 25 ريالاً للسهم.