الأمن: لا رفع لإشارة حجز المركبة إلا بإصلاحها خلال أسبوع

وطنا اليوم:أكد ضباط عمليات الإدارات المرورية على تواصل مديرية الأمن العام حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء والتي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة.

وأشار في حديثيه لإذاعة الأمن العام الأحد، لعدم رفع إشارة الحجز عن المركبة التي لم تجتاز الفحص الفني إلا بإصلاحها ومراجعة أحد مراكز الإدارات المرورية وإن تجاوز مدة الإشعار أسبوع تحول إلى مخالفة حفاظاً على السلامة العامة وتحقيقاً للغاية الأسمى من الحملة الشتوية للتفتيش على المركبات.

ولفت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المسير والالتزام التام بالمسارب وترك مسافة آمان والالتزام بالسرعات المقررة والتأكيد على ضرورة التزام حافلة النقل العمومي وحافلات نقل الطلاب بالسعة المقعدية