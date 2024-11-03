بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 118.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 118.9 مليون دينار، بارتفاع نسبته 5.0% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي تعليقه على هذه النتائج المالية، أعرب رئيس مجلس الادارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه لهذا الأداء الايجابي الذي يعكس قوة بنك الإسكان وقدرته على تحقيق نمو مستدام، مؤكدا اعتزازه بأداء البنك ونجاحه في المحافظة على ارث المجموعة الممتد لأكثر من خمسة عقود من النجاحات والإنجازات والتميز.

واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من تسجيل هذا المستوى من الأرباح خلال التسعة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك في التعامل مع الظروف الاستثنائية الصعبة والتطورات الجيوسياسية المستمرة وما لها من آثار وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن المؤشرات المالية الرئيسية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 تعكس صلابة المركز المالي للمجموعة، وكفاءتها في التوظيف الفعال والمرن للموارد بموجب استراتيجيتها الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة والتطور ضمن مختلف قطاعاتها التشغيلية، مما أدى الى تحقيق النمو المستهدف.

وأعرب الصفدي عن فخره باستمرار الأداء التصاعدي الايجابي للبنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام وتمكنه من تسجيل النمو المستدام المستمد من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي واصلت تسجيل الأداء المخطط له عبر مختلف مؤشراتها المالية.

وأضاف الصفدي أن مجموعة بنك الإسكان ومع تسجيلها لهذا الأداء المالي المتميز، واصلت تطبيق منهجيتها الحصيفة في ادارة المخاطر، وقامت برصد المزيد من مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة كإجراءات احترازية للتحوط لأي ظروف أو تحديات اقتصادية محتملة.

وأشار الصفدي الى ارتفاع العائد على حقوق الملكية للمساهمين ليصل الى مستوى 12.0% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع العائد على متوسط الموجودات ليصل الى 1.77%، ويعكس هذا الأداء المتميز كفاءة البنك التشغيلية وإدارة الموجودات والمطلوبات بفعالية لتحقيق أكبر عائد للمساهمين.

وأشاد الصفدي بأداء الأنشطة المختلفة للبنك التي تعمل على تعزيز بناء قيمة طويلة الأجل لمساهمي البنك وعملائه من خلال مواصلة الأداء في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشار الى التعاون مع جهات تمويل أوروبية وصناديق سيادية لدعم التمويل الأخضر إضافة الى تطوير استراتيجية خاصة بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية وارشادات البنك المركزي الأردني في هذا المجال.

واضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.2%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.7 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من عام 2024، وقد انعكس هذا النمو إيجابيا على اجمالي الدخل والربح التشغيلي والحصة السوقية للبنك.

وبين الصفدي ان مجموعة البنك حافظت على تعزيز مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 6.1% لتصل إلى 6.0 مليار دينار كما في نهاية الربع الثالث من العام 2024، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته الشاملة المتسمة بالمرونة والحداثة ومواكبة أفضل التطبيقات الإلكترونية والرقمية وبموجب أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء والمحافظة على رضاهم وبما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة في السوق المصرفية الأردنية.