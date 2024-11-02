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منتدى حلاوة الثقافي و التراثي يكرم عدداً من المعلمين المتقاعدين بمناسبة يوم المعلم

منذ 40 ثانية
منتدى حلاوة الثقافي و التراثي يكرم عدداً من المعلمين المتقاعدين بمناسبة يوم المعلم

وطنا اليوم – رعى النائب وصفي حداد مساء اليوم السبت  حفل تكريم عدد من المعلمين المتقاعدين بمناسبة يوم المعلم الذي نظمه  منتدى حلاوة الثقافي والتراثي وأقيم في قاعة بلدية حلاوة.

واشتمل الحفل الذي بدأ بآيات عطرة  من الذكر الكريم وتلاها القاريء   عبدالرحمن عمر نجادات، على عدد من الكلمات بهذه المناسبة لراعي الحفل النائب وصفي حداد ،ورئيس منتدى حلاوة الثقافي والتراثي الاستاذ يوسف نهار العرود ومندوب مدير ثقافة عجلون المهندس أشرف فريحات ،وكلمة للمعلمين المتقاعدين في منطقة حلاوة القاها الدكتور متعب نجادات.
وسلم النائب حداد في نهاية الحفل الدروع التكريمية على  المعلمين المتقاعدين  ، كما تم تكريم راعي الحفل النائب وصفي حداد،وعضو اللامركزية عمر نجادات،ورئيس بلدية الشفا،ومندوب مدير ثقافة عجلون من قبل منتدى حلاوة الثقافي والتراثي بدروع تكريميه.

يشار إلى أن حفل التكريم الذي أداره عريف الحفل السيد شاكر السلوط يأتي ضمن برامج منتدى حلاوة الثقافي والتراثي التفاعلية مع المجتمع المحلي.


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