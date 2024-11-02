انتخاب الربابعة والشيحان في مكتب فرع عمان الثالثة للحزب المدني الديمقراطي

وطنا اليوم_في إطار استراتيجية الحزب المدني الديمقراطي الأردني الرامية إلى تعزيز هياكله وتنظيم فروعه في مختلف مناطق المملكة، تم انتخاب الدكتور زيد الربابعة نائباً لرئيس مكتب فرع الحزب في منطقة عمان الثالثة، والسيدة غدير الشيحان مقررة للفرع. وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الأمين العام للحزب، المهندس عدنان السواعير، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لجهود الحزب في تعزيز حضوره الميداني والانخراط الفعال في معالجة القضايا المحلية، بما ينسجم مع رؤية الحزب لتحقيق التنمية الشاملة والإصلاح.

وقد ناقش الحاضرون خلال الاجتماع برنامج عمل شامل للفترة القادمة يتماشى مع تطلعات الحزب وأهدافه ومبادئه، ويساهم في تحقيق الدور المأمول للحزب على المستوى الوطني وعلى مستوى دائرة عمان الثالثة، وبما يلبي تطلعات أهالي المنطقة وتقديم الحلول الفاعلة للقضايا المحلية ضمن رؤية الحزب الوطنية الطموحة.

شارك في الاجتماع من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، المهندس محمد النجداوي، مساعد الأمين العام لشؤون الفروع، والدكتور بسام العفيشات، مساعد الأمين العام لشؤون العضوية، اللذان أكدا على أهمية هذه الخطوة في استقطاب القيادات والكفاءات المحلية الشابة ضمن رؤية الحزب لتعزيز دوره المجتمعي، ودعم مشاركته في بناء مستقبل أفضل للأردن.