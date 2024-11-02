هيئة الإعلام تفتح أبوابها لدعم العمل المهني وتسهيل الإجراءات أمام الإعلاميين

وطنا اليوم_أكد عطوفة مدير عام هيئة الإعلام الأستاذ بشير المومني أن الهيئة تفتح أبوابها لجميع المراجعين دون تأخير، بهدف إنجاز المعاملات والتراخيص التي تدعم العمل المهني في القطاع الإعلامي. جاء ذلك خلال زيارة رئيس جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، الأستاذ أحمد صلاح الشوعاني، لمقر هيئة الإعلام يوم أمس، بحضور المستشار القانوني الأستاذ علاء أبو سويلم.

وخلال اللقاء، تحدث المومني عن التسهيلات التي قدمتها الهيئة للتخفيف من الإجراءات السابقة، مما يساهم في تسريع وتسهيل عمل المؤسسات الإعلامية في المملكة. كما أضاف أن الهيئة تعمل بجد على متابعة كافة وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بهدف الحد من السلبيات وسلوكيات المواطنين على هذه المنصات.

وأشار المومني إلى أهمية ترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية والحد من الجرائم الإلكترونية التي تظهر عبر بعض السلوكيات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر أن الهيئة قد نظمت العديد من الدورات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالقوانين المنظمة لأعمالها.

وأضاف المومني أن الهيئة تصدر تصاريح للعاملين في وسائل الإعلام المرخصة لتيسير عملهم الميداني، مما يمنح الصحفيين حرية أكبر في إعداد تقاريرهم الميدانية.

من جانبه، قدم الشوعاني شكره لعطوفة مدير عام هيئة الإعلام وكافة موظفيها باسم أعضاء جمعية الكتاب الإلكترونيين الأردنيين، مشيداً بالجهود التي تقدمها الهيئة لدعم الإعلاميين. كما أثنى على دور الهيئة في مراقبة محتوى المصنفات المرئية والمسموعة، سواء كانت مستوردة أو محلية، والتأكد من عدم مخالفتها لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، بما يحمي المحتوى الإعلامي ويحافظ على جودته.

وأكد الشوعاني على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الإعلام في متابعة المحتوى المنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي من قبل المدونين، مشيراً إلى جهودها في معالجة قضايا سرقة المحتوى والمقالات.

واختتم اللقاء بكلمات شكر من الأستاذ علاء أبو سويلم، الذي أثنى على جهود الهيئة في تقديم التسهيلات للمحامين، مما يسهل عليهم مراجعة الهيئة والحصول على المعلومات التي يحتاجونها.

وفي ختام الزيارة، أعرب الشوعاني وأبو سويلم عن شكرهما لعطوفة مدير عام هيئة الإعلام وكافة موظفيها على حسن الاستقبال والتعاون.