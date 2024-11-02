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مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الخلايلة

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الخلايلة

وطنا اليوم_عمان- 2 تشرين الثاني 2024* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الخلايلة بوفاة الحاج خلف خليف الخلايلة.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وإلى عموم عشيرة الخلايلة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرةالهاشمية الدكتور أحمدالخلايلة.


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