انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى

وطنا اليوم_افتتح الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للأمن الدوائي تحت عنوان “تعزيز الأمن الدوائي لضمان الاستدامة الصحية”، إلى جانب معرض للأدوية. ينظم المؤتمر بنك الدواء الخيري بالشراكة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء ونقابة الصيادلة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وعدة جهات معنية.

أكد الدكتور مهيدات أن الأمن الدوائي يُعد من أهم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى الرؤية الملكية الاستباقية للملك عبد الله الثاني التي أدرجت الأمن الغذائي والدوائي ضمن الأولويات الأساسية. وبيّن أن الأردن يعتبر من الدول الرائدة في صناعة الأدوية، حيث تُصدر 8,877 صنفًا دوائيًا إلى حوالي 78 سوقًا عالميًا. وأشار إلى تبني المؤسسة عدة إجراءات لتعزيز الأمن الدوائي، منها ضمان المخزون الاستراتيجي، وتعليمات تسجيل الأدوية، واستيرادها وتداولها بأمان.

من جانبه، أوضح الدكتور رأفت أبو صالح، نائب نقيب الصيادلة، أن المؤتمر يجسد الرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي لضمان توفير أدوية فعالة وآمنة ضمن سلاسل توريد موثوقة. وأشار إلى مكانة المؤسسة العامة للغذاء والدواء المحلية والإقليمية، وحصولها على المركز الأول في القطاع الصحي بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.

كما أشار السيد أشرف الكيلاني، مدير عام الهيئة الوطنية “أبناء المملكة”، إلى أن المؤتمر يعكس التزام الهيئة بتجسيد الرؤى الملكية. ولفت إلى أن فكرة بنك الدواء الخيري جاءت بعد زيارات ميدانية للمبادرات الملكية التي تقدم خدمات إنسانية في المناطق النائية بتوجيهات من جلالة الملك.

وأكد الدكتور وصفي نوافلة، مدير بنك الدواء الخيري، أن المؤتمر يمثل خطوة نحو تعزيز الأمن الدوائي في الأردن، معربًا عن أمله في الخروج بتوصيات عملية تحقق أهداف الأردن في الاستدامة الصحية من خلال التعاون بين الجهات المشاركة.

واختتمت الدكتورة رنا ملكاوي، مديرة مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بأن المؤتمر يضم محاور نقاشية حول صناعة دوائية محلية قوية، والتغطية الصحية الشاملة، وأثرها في تعزيز الأمن الدوائي. كما يتناول محاضرات علمية في مجالات مثل النانوتكنولوجي والبدائل الحيوية، إلى جانب معرض لشركات ومستودعات الأدوية.