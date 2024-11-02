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الأمن العام يباشر تنفيذ الحملة السنوية الوقائية لتفقد سلامة المركبات

منذ 23 ثانية
الأمن العام يباشر تنفيذ الحملة السنوية الوقائية لتفقد سلامة المركبات

وطنا اليوم_باشرت مديرية الامن العام اليوم تنفيذ حملتها الوقائية السنوية لتفقد سلامة المركبات وصلاحيتها والهادفة لتعزيز الوقاية من الحوادث خلال الظروف الجوية التي تشهدها المملكة عادة في فصل الشتاء.

 

وتأتي هذه الحملة للتأكد من صلاحية المركبات وجاهزيتها للسير على الطرق خلال فصل الشتاء، وتوافر عناصر السلامة فيها، والتي ستنفذ من قبل الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومختصين بالفحص الفني من إدارة الصيانة.

 

وستشتمل الحملة المرورية على فحص المركبات والتفتيش عليها من قبل الدوريات المنتشرة على الطرق الداخلية والخارجية، وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، اما في حال وجود أي خلل فني فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارا (دون مخالفة) لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنياً، واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

 

وتدعو مديرية الامن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين خلال فصل الشتاء.


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