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مركز صحة المرأة في عمان الأهلية ينظم ندوة “خطوة نحو الحياة… افحصي”

منذ ساعة واحدة
مركز صحة المرأة في عمان الأهلية ينظم ندوة “خطوة نحو الحياة… افحصي”

وطنا اليوم_نظّم مركز صحة المرأة بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية في كلية التمريض بجامعة عمان الاهلية وبرعاية مركز الحسين للسرطان ندوة بعنوان “خطوة نحو الحياة… افحصي” .

وقد افتتحت الحفل الصيدلانية حنين المومني من مركز صحة المرأة – كلية التمريض، ثم ألقت عميدة كلية التمريض بالجامعة الأستاذ الدكتورة إيمان النزلي كلمتها الافتتاحية مرحّبة بمركز الحسين للسرطان وجميع الحضور.

وألقت الدكتورة منى النسور، مديرة مركز صحة المرأة، كلمتها حول دور المركز في تنظيم مثل هذه الفعاليات، تلتها الدكتورة لين ضمرة من مركز الحسين للسرطان مقدمة محاضرة عن الوقاية والعلاج من سرطان الثدي. واختتمت الفعالية بقصة نجاح ملهمة للسيدة خنساء الخزازي، الناجية من سرطان الثدي.

وأشاد مركز الحسين للسرطان بالتعاون مع مركز صحة المرأة / كلية التمريض بجامعة عمان الاهلية ، وأعرب عن أمله في استمرار هذا التعاون المثمر.


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