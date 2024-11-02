الجغبير يدعو الى تذليل العقبات امام تعزيز التبادل التجاري بين الأردن ومصر

وطنا اليوم_

التقى رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وزير التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية الدكتور شريف فاروق، على هامش فعاليات اليوم الاول للمنتدى الاقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، والذي تستضيفه العاصمة عمان.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الحيطان، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي والسفير المصري بالوكالة في الأردن هاني ديمتري والممثل التجاري في السفارة المصرية بالأردن منى عبود، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين انطلاقا من العلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين شعبا وقيادة، وكذلك تنشيط الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن ومصر خصوصا فيما يتعلق بتبادل المواد الأولية اللازمة للصناعات في البلدين.

ودعا الجغبير خلال اللقاء، الذي اتسم بالصراحة، الى تذليل العقبات التي تواجه الشركات الصناعية الأردنية التي ترغب بالتصدير الى مصر خصوصا وان الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح مصر، وتم خلال اللقاء التطرق الى ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة مصالح البلدين المشتركة.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 924 مليون دولار خلال العام 2023، حيث بلغت الصادرات الأردنية الى مصر حوالي 226 مليونا مقابل مستوردات منها بلغت 697 مليون دولار، وتركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الأسمدة والصيدلة واللدائن، فيما شكل الوقود والزيوت المعدنية والخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والاجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة ابرز المستوردات من مصر.