بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

45 ألف عقد عمل موقعة عبر البرنامج الوطني للتشغيل

منذ 11 ثانية
45 ألف عقد عمل موقعة عبر البرنامج الوطني للتشغيل

وطنا اليوم_أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 45314 عقد عمل، في حين بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2752 منشأة.

 

وأشار الزيود إلى أن عدد عقود العمل الموقعة مع الإناث بلغ 23981 عقد عمل، كما تم توقيع 2975 عقد عمل مع منتفعي صندوق المعونة الوطنية، من بينهم 1523 عقد عمل مع إناث.

 

وأوضح الزيود أن البرنامج يستهدف تشغيل 35 بالمئة من الإناث و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، مع توفير فرص عمل أيضاً لفئة ذوي الإعاقة.

 

يهدف البرنامج إلى تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين العاطلين عن العمل بمختلف المؤهلات العلمية وفي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر كافة محافظات المملكة.

 

وأكد الزيود أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقود لمدة 12 شهراً، حيث يدعم البرنامج الأجور بمبلغ 130 ديناراً شهرياً لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 10 دنانير وبدل مواصلات بنفس القيمة.

 

وأشار الزيود إلى أن الباحثين والباحثات عن العمل يمكنهم التسجيل والاطلاع على الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصة التشغيل الوطنية “سجل”، كما يمكن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من هذه المنصة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:12

البنتاغون يأمر بنشر أسلحة إضافية في الشرق الأوسط “دفاعاً عن إسرائيل”

10:04

البنتاغون: سننشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط

09:59

النائب مشوقة يحذّر من التوسع في السماح لغير الأردنيين بتملك العقارات داخل المملكة

09:02

قوات حفظ السلام الأممية باقية في لبنان رغم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله

08:47

الاراضي: رقمنة الصحف البيضاء يحفظ الحقوق ويوثق الملكيات.. ومتضررون يحاربون تطور الدائرة

23:58

كلمة بحق نضال البطاينة

20:44

أبو ليلى يطالب بإغلاق ملعب الحسن لعدم جاهزيته

20:30

مصدر : توافق على وقف إطلاق نار شامل بلبنان وإسرائيل

19:58

إيران تلمح لإمكان زيادة نطاق صواريخها الباليستية وتغيير عقيدتها النووية

19:47

وزير الزراعة: 100 مليون دينار قيمة قطاع طيور الزينة

19:42

الحسين إربد يفوز على الوحدات ويتوغل في صدارة دوري المحترفين

19:36

اعتقال أشخاص بمكتب نتنياهو للاشتباه بإضراررهم بأهداف الحرب بغزة

وفيات
وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024