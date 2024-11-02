45 ألف عقد عمل موقعة عبر البرنامج الوطني للتشغيل

وطنا اليوم_أعلن الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، أن عدد عقود العمل الموقعة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل بلغ 45314 عقد عمل، في حين بلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج 2752 منشأة.

وأشار الزيود إلى أن عدد عقود العمل الموقعة مع الإناث بلغ 23981 عقد عمل، كما تم توقيع 2975 عقد عمل مع منتفعي صندوق المعونة الوطنية، من بينهم 1523 عقد عمل مع إناث.

وأوضح الزيود أن البرنامج يستهدف تشغيل 35 بالمئة من الإناث و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، مع توفير فرص عمل أيضاً لفئة ذوي الإعاقة.

يهدف البرنامج إلى تحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين العاطلين عن العمل بمختلف المؤهلات العلمية وفي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية عبر كافة محافظات المملكة.

وأكد الزيود أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقود لمدة 12 شهراً، حيث يدعم البرنامج الأجور بمبلغ 130 ديناراً شهرياً لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي بقيمة 10 دنانير وبدل مواصلات بنفس القيمة.

وأشار الزيود إلى أن الباحثين والباحثات عن العمل يمكنهم التسجيل والاطلاع على الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصة التشغيل الوطنية “سجل”، كما يمكن لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الاستفادة من هذه المنصة .