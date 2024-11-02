البنتاغون: سننشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم_قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ستنشر مدمرات للدفاع الصاروخي الباليستي، ومقاتلات وطائرات ناقلة وقاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط.وأوضحت أن العتاد الأميركي سيبدأ بالوصول

وقالت الوزارة إن نشر أصول عسكرية إضافية في الشرق الأوسط يُبنى على قرار نشر منظومة ثاد الصاروخية في “إسرائيل”، ويندرج في إطار التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها والدفاع عن “إسرائيل” وخفض التصعيد.

كما يأتي مع ترقب رد إيراني محتمل بعد هجوم جوي إسرائيلي على محافظات إيرانية.خلال أشهر مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.