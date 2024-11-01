مصدر : توافق على وقف إطلاق نار شامل بلبنان وإسرائيل

وطنا اليوم:ذكر مصدر مقرب من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنه تم التوافق مع المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين في بيروت على بنود اتفاق تنفذ خلال 60 يوما.

وتشمل البنود -وفق ذات المصدر- وقف إطلاق نار شامل في كل لبنان وإسرائيل، وانسحاب كل وجود عسكري غير رسمي إلى شمال نهر الليطاني.

وأضاف المصدر أنه بعد تطبيق هذه البنود سيتم إحياء التفاوض غير المباشر بين إسرائيل وحزب الله بشأن الخط الأزرق، مشيرا إلى أن “النقاط التي تم ترويجها في الإعلام الإسرائيلي” لم تناقش مع لبنان.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن لم تقدم اقتراحا بأن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي قد نفى بدوره أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وجاء النفي اللبناني بعد أن نشرت رويترز خبرا -نقلا عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى- جاء فيه أن هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل.

وذكرت رويترز أن المقترح الذي نقله هوكشتاين جاء في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام.