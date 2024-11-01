إيران تلمح لإمكان زيادة نطاق صواريخها الباليستية وتغيير عقيدتها النووية

وطنا اليوم:قال كمال خرازي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني، الجمعة، إن طهران من المرجح أن تزيد نطاق صواريخها البالستية.

وفي حوار مع قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران، قال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية، إنه “من الممكن أيضا تغيير عقيدة إيران النووية، إذا واجهت تهديدا وجوديا”.

وأكد: “بكل تأكيد سوف ترد إيران على العدوان الإسرائيلي في الوقت والطريقة المناسبين”.

وقال خرازي “لدينا الآن القدرات الفنية اللازمة لإنتاج أسلحة نووية (…) والفتوى الحالية للزعيم (المرشد الإيراني) هي ما يحظرها”.

وفي وقت سابق من الخميس، توعد محمد كلبيكاني مدير مكتب المرشد الإيراني برد “قاس” على الهجوم الذي شنته إسرائيل الأسبوع الماضي على عدد من منشآتها العسكرية، وفقما أورد الإعلام المحلي.

وقال كلبيكاني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “تسنيم”، إن “ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها ايران ردا قاسيا”.