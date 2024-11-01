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لافروف يحذّر: أميركا وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر

منذ 9 ثواني
لافروف يحذّر: أميركا وروسيا على حافة صراع عسكري مباشر

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة نشرتها صحيفة “حرييت” التركية الجمعة أن الولايات المتحدة وروسيا “على حافة صراع عسكري مباشر”.
وقال في رد على سؤال حول الانتخابات الأميركية “في ظل (إدارة) الرئيس الحالي (جو بايدن) الذي دفع دوامة رهاب روسيا في الولايات المتحدة إلى أقصى الحدود، بات بَلدانا على حافة صراع عسكري مباشر”.
وأضاف “لا نفضل أحدا على آخر. في ظل حكم دونالد ترامب، اعتمدت الإدارة الأميركية أكبر عدد من العقوبات المناهضة لروسيا مقارنة بالإدارات السابقة”.
وتابع لافروف “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات، لا نرى أن النهج المناهض لروسيا في الولايات المتحدة قد يتغير”.
وفي سبتمبر/أيلول، قالت مجموعة مايكروسوفت إن روسيا كثفت عمليات التضليل ضد حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس من خلال بث مقاطع فيديو تتبنى نظريات مؤامرة، مما أجج المخاوف بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية.
من جهة أخرى، يحافظ ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللذان ليسا عدوين ولا صديقين فعلا، على علاقة مبهمة عن عمد.
من جانبه، يعتبر الرئيس الروسي أن علاقته بالولايات المتحدة ستعتمد على موقفها بعد الانتخابات، فيما أشاد بـ”صدق” المرشح الجمهوري لرغبته في إحلال السلام في أوكرانيا.


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