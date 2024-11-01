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السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني بشروط

منذ ساعة واحدة
السماح بإدخال زيت الزيتون الفلسطيني بشروط

وطنا اليوم:نشرت الإدارة العامة للمعابر الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك أن وزارة الزراعة الاردنية قررت السماح بإدخال زيت الزيتون إلى الاردن عبر معبر الكرامة.
واوضحت انه وابتداءً من اليوم الجمعة وحتى تاريخ 30 / 4 / 2025 سيسمح بادخال تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحدة فقط .
وأهابت إدارة المعابر الفلسطينية بالمسافرين التقييد بهذه التعليمات وعدم مخالفتها أو تجاوزها


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