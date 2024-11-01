مسيرات في عمان والزرقاء تندد بالعدوان على غزة ولبنان

وطنا اليوم:انطلقت مسيرات عقب صلاة الجمعة، من منطقة الصويفية بالعاصمة عمان، ومسيرة أخرى في محافظة الزرقاء.

وندد المشاركون بالصمت الدولي تجاه حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان.

وردد المشاركون في المسيرة، بهتافات تندد بالموقف الامريكي،وحيت المقاومة الفلسطينية واللبنانية،

وأكدوا على ضرورة التحرك الدولي لوقف ما يرتكب من مجازر إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشارك آلاف الأردنيين في الفعالية الحاشدة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن بمنطقة الصويفية / على بعد (2) كم من السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، وذلك تنديدا العدوان والإبادة الجماعية التي تشترك الولايات المتحدة بارتكابها في قطاع غزة.

ورفعت الفعالية التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن شعار “أمريكا شريك في العدوان على غزة ولبنان”.

وصدحت حناجر المشاركين بشعارات تهاجم الولايات المتحدة وتندد بموقفها، مشددين على أن أمريكا صارت رمزا للإرهاب والخراب والدمار.

وندد المشاركون بالصمت العربي إزاء ما يتعرّض له الأهل في قطاع غزة ومناطق الشمال من إبادة جماعية وحرب تجويع، سيّما في ظلّ عدم انقطاع دعم الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة ولبنان”.