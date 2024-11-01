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أسعار النفط ترتفع بنحو 2% بعد تقارير عن استعداد إيران للرد على إسرائيل

منذ 24 ثانية
أسعار النفط ترتفع بنحو 2% بعد تقارير عن استعداد إيران للرد على إسرائيل

وطنا اليوم:قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد تقرير يفيد بأن إيران قد تستعد لمهاجمة إسرائيل في الأيام المقبلة، مما أعاد انتباه السوق إلى احتمال اندلاع أعمال عدائية في الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، 1.31 دولار أو 1.80 بالمئة إلى 74.12 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.35 دولار أو 1.95 بالمئة إلى 70.61 بعد ارتفاعها 0.95 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
ووفقا لوكالة (بلومبيرغ)، تنتظر سوق النفط عدداً من الأحداث الرئيسية التي قد تؤثر على الأسعار، بدءاً من الانتخابات الأميركية واجتماع الهيئة التشريعية العليا في الصين الأسبوع المقبل، وصولاً إلى قرار وشيك من “أوبك+” لبدء إعادة إنتاج النفط تدريجياً اعتباراً من كانون الأول


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