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الداخلية: الموافقة على تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة

منذ 4 ثواني
الداخلية: الموافقة على تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية امس الخميس، تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.
ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.
وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة القيام بما يلي:

أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة.

ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.

وتتولى وزارة الداخلية القيام بما يلي:

۱ – دراسة الطلبات المحالة إليها من دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.

2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة.

ويصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.
وتاليا التعليمات:


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