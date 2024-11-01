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الحكومة اللبنانية: إسرائيل ترفض الحلول المقترحة وتصر على نهج القتل والتدمير

منذ 16 ثانية
الحكومة اللبنانية: إسرائيل ترفض الحلول المقترحة وتصر على نهج القتل والتدمير

وطنا اليوم:قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، “إن التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير؛ مما يضع المجتمع الدولي برمته أمام مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في وقف هذا العدوان”.
وقال ميقاتي في بيان صحافي: “إن توسيع العدو الإسرائيلي مجددا نطاق عدوانه على المناطق اللبنانية وتهديداتها المتكررة للسكان بإخلاء مدن وقرى بأكملها، واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا بغارات تدميرية، كلها مؤشرات تؤكد رفض العدو الإسرائيلي كل المساعي التي تبذل لوقف إطلاق النار تمهيدا لتطبيق القرار 1701 كاملا”.
وجدد رئيس الحكومة، التأكيد على “التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته”، كما أدان “الاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل والتهديدات التي توجه إليها”، مقدّرًا “إصرار العديد من الدول الصديقة للبنان على استمرار اليونيفيل في عملها”.
كما شدد على “التمسك بدور اليونيفيل وبقائها في الجنوب وبعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها والذي تنفذه بالتعاون الوثيق مع الجيش”.


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