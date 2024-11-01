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الوفد الطبي الأردني لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) يصل مستشفى ناصر في خان يونس

منذ ساعة واحدة
الوفد الطبي الأردني لجمعية إغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) يصل مستشفى ناصر في خان يونس

وطنا اليوم:أكد منسق وعضو هيئة المديرين لجمعية اغاثة أطفال فلسطين ( PCRF ) وإخصائي ألأوعية الدموية والشرايين الدكتور وليد مسعود وصول الوفد الطبي الأردني
إلى مستشفى ناصر في خان يونس بقطاع غزة يوم أمس الخميس ٣١/ ١٠ و سيتوجه الوفد لاحقا إلى مدينة غزة حيث سيباشرون مهامهم الإنسانية في المستشفى الأهلي (المعمداني) والوفد يضم إستشارية النسائية و التوليد الدكتورة سائده سامي و مستشار جراحة العظام الدكتور حمزة جبر و مستشار التخدير الدكتور محمد المومني و الممرض موسى النواجي


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