وفاة وإصابة بحادث تدهور مركبة على طريق البترا

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب آخر بعد تدهور مركبتهم على شارع البترا في محافظة اربد في وقت متأخر الليلة الماضية، حيث تم اخلاء الوفاة واسعاف المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعاملت فرق الاسعاف والانقاذ مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حادث تدهور المركبة، حيث تم اخراج الوفاة واسعاف المصاب الى مستشفى الملك المؤسس .