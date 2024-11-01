المنصات تتفاعل مع فيضانات إسبانيا إثر هطول أمطار عام في 8 ساعات

وطنا اليوم:استحوذت الفيضانات العارمة التي ضربت مدنا في الجنوب الشرقي من إسبانيا على تفاعل كبير في منصات التواصل الاجتماعي، في حين وصفتها السلطات الإسبانية بأنها “أسوأ الكوارث الطبيعية خلال العقود الأخيرة”.

وتركت الفيضانات فوضى طينية هائلة، ودمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل والطرقات، وتركزت في مدينة فالنسيا، وجاءت بشكل مفاجئ بعد تشكل عاصفة دانا فوق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية الأسبوع الجاري.

وغمرت مياه الفيضانات الشوارع والميادين، وتسببت في انهيار الجسور، وانجراف السيارات، في حين بلغت كمية الأمطار -التي هطلت خلال 8 ساعات فقط- 491 لترا لكل متر مربع، وهي تعادل كمية الأمطار التي تهطل خلال عام كامل في إسبانيا.

وتسببت الفيضانات في مقتل نحو 158 شخص، وسط توقعات أن يرتفع العدد كثيرا، في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسبانية حدادا وطنيا على أرواح قتلى الفيضانات.

وتواجه مدينة فالنسيا صعوبات كبيرة في ظل انقطاع الكهرباء عن 155 ألف أسرة، إضافة إلى إلغاء رحلات القطارات السريعة، وتعطيل رحلات الطيران، وإغلاق المدارس والحدائق وغيرها.

آراء متباينة

وتفاعل نشطاء على الشبكات الافتراضية مع فيضانات إسبانيا، حيث استغل عويس جبر ما حدث وربطها بما يجري في الدول العربية، إذ قال “لمن يتحدثون عن فشل البنية التحتية في بلادنا كلما حدثت كارثة طبيعية، ها هي إسبانيا تغرق ببنيتها التحتية القوية. الخلاصة: الطبيعة أقوى من أقوى بنية تحتية في العالم كله”.

وفضل عبد الله أبو الحاج التطرق إلى زاوية أخرى في مشهد فيضانات إسبانيا، وقال “قبل أن ندخل نظرية المؤامرة وسلاح الطقس. نرجع لحركة الهواء والغيوم خلال الفصول، وبعده الاستمطار.. كم عدد محاولات الاستمطار الفاشلة اللي الله أعلم وين تنزل؟”.

وسارت سارة إبراهيم في الاتجاه ذاته قائلة “فجأة وعلى غير المعتاد لطقس هذه الفترة.. ضربت فيضانات عارمة وسيول دولة إسبانيا. هل هذه صدفة أم تفعيل لسلاح الطقس؟”.

وحاول أحمد الهادي توضيح أسباب فيضانات إسبانيا، إذ قال “المناطق الجبلية على الساحل الشرقي لإسبانيا تؤدي إلى تجميع مياه الأمطار في مناطق منخفضة بسرعة، حيث تصب الأمطار الغزيرة من المرتفعات إلى الأودية والسواحل، مما يعزز من شدة الفيضانات”.

وتطرق خالد الجهوري أيضا إلى أسباب فيضانات شرق إسبانيا معتبرا أن “وُجود منخفض جوي قطعي (cut) في طبقات الجو العليا، وانفصال المنخفض عن التيار النفاث، أدى إلى مكوثه لفترة طويلة في نفس المكان مسببا فيضانات عارمة”.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تعهد بإعادة بناء البنى التحتية المدمرة جراء الفيضانات، في وقت أرسلت فيه وزارة الدفاع ألف جندي إلى مناطق التضرر، تساندهم طائرات مروحية، لإجلاء السكان والعالقين، والبحث عن المفقودين.

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن الفيضانات الحالية (في إسبانيا) قد تشكل أسوأ كارثة مرتبطة بعاصفة في أوروبا منذ أكثر من 50 عاما.