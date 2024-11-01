تربية الشونة الجنوبية تكرم الطالبين النصيرات لأمانتهما

وطنا اليوم:احتفت مدرسة الكرامة الأساسية للبنين في الأغوار الجنوبية، بموقف نبيل لاثنين من الطلبة أظهرا أمانة استثنائية، بإعادة مبلغ مالي كبير بعد العثور عليه في محفظة بالقرب من المدرسة.

وفي التفاصيل، عثر الطالبان بشار هاني النصيرات وشقيقه محمد هاني النصيرات على محفظة ملقاة في الشارع، وبداخلها مبلغ 1600 دينار. باندفاعهما نحو الأمانة، توجها مباشرة إلى المدرسة وسلّما المحفظة إلى مدير المدرسة، الذي استطاع لاحقاً الوصول إلى صاحب المحفظة وتسليمها له.

وقالت المدرسة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن دل على شيء فإنه يدل على حسن تربية هؤلاء الطلبة وعلى خلقهم العالي ونسأل الله أن يكونا ذخرا للأمة”.