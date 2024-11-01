بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تربية الشونة الجنوبية تكرم الطالبين النصيرات لأمانتهما

منذ 12 ثانية
تربية الشونة الجنوبية تكرم الطالبين النصيرات لأمانتهما

وطنا اليوم:احتفت مدرسة الكرامة الأساسية للبنين في الأغوار الجنوبية، بموقف نبيل لاثنين من الطلبة أظهرا أمانة استثنائية، بإعادة مبلغ مالي كبير بعد العثور عليه في محفظة بالقرب من المدرسة.
وفي التفاصيل، عثر الطالبان بشار هاني النصيرات وشقيقه محمد هاني النصيرات على محفظة ملقاة في الشارع، وبداخلها مبلغ 1600 دينار. باندفاعهما نحو الأمانة، توجها مباشرة إلى المدرسة وسلّما المحفظة إلى مدير المدرسة، الذي استطاع لاحقاً الوصول إلى صاحب المحفظة وتسليمها له.
وقالت المدرسة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن دل على شيء فإنه يدل على حسن تربية هؤلاء الطلبة وعلى خلقهم العالي ونسأل الله أن يكونا ذخرا للأمة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:45

استهداف شقة سكنية في عين الرمانة – عاليه… وسقوط ضحايا

04:01

بأجساد هزيلة” .. الاحتلال يفرج عن 25 معتقلا فلسطينياً

02:27

استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية

01:05

محافظة: استحداث تخصصات تلبي حاجة سوق العمل

00:20

عاجل | أبو هولي: دعم الأردن ضروري لحماية الأونروا

23:05

القوات المسلحة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة خالية ببلدة سوف في جرش دون إصابات

22:48

سقوط طائرة مسيرة وانفجارها في منطقة سوف بمحافظة جرش دون وقوع إصابات

22:43

وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تدهور مركبة بالرمثا

22:21

ماذا -حقاً- يريد نتنياهو..؟

22:18

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

22:14

فنانون اردنيون وعرب و عالميون يلونون الأمل في غزة بـ “لوحة ترسم فرحة”

22:01

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله