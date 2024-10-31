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استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية

منذ 9 ثواني
استنفار واسع بعد حريق هائل في كسب السورية

استنفرت جميع فرق الإطفاء والإسعاف الدفاع المدني في محافظة اللاذقية السورية للسيطرة على الحريق الهائل في منطقة كسب شمال المحافظة.

وقال محافظ اللاذقية الدكتور خالد وليد أباظة: “تكافح فرق الاطفاء لتطويق النيران التي لا تزال مشتعلة في ريف اللاذقية الشمالي، والتي امتدت من قرية المشرفة وصولا الى البدروسية وقرية اومتلي”.

وأضاف: “تتواجد فرق لمنظومة الإسعاف والهلال الأحمر السوري الذين ساعدوا في اسعاف فتاة تعرضت للاختناق ونقلها إلى المشفى، إلى جانب إجلاء عدد من العائلات وكبار السن والأطفال، أثناء إجلاء أهالي قريتي البدروسية وأومتلي من السكان حرصا على سلامتهم”.

وتابع: “تتواجد عناصر الشرطة وحفظ النظام لتنظيم الحركة وحماية الممتلكات، إضافة إلى زج إمكانيات وآليات المؤسسات والجهات العامة، لتقديم المؤازرة لفرق الإطفاء التي تنتشر في المواقع حسب إدارة مكافحة الحريق”.


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