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عاجل | أبو هولي: دعم الأردن ضروري لحماية الأونروا

منذ ساعة واحدة
عاجل | أبو هولي: دعم الأردن ضروري لحماية الأونروا

وطنا اليوم_أثنى الوزير أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، على جهود الأردن في دعم القضية الفلسطينية، معرباً عن تقديره لمبادرة الأردن لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين حول الأونروا.

 

وفي تصريحات، أكد أبو هولي أن قضية اللاجئين تحظى باهتمام كبير من القيادة الأردنية، مشيداً بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على الدور الحيوي للأونروا التي تخدم ملايين اللاجئين في مناطق متعددة.

 

وأشار إلى أن الاجتماع تناول سبل التحرك لإيقاف تمرير مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تستهدف حظر عمل الأونروا في فلسطين وسحب امتيازاتها وحصاناتها. ووصف ذلك بأنه إعلان حرب على الأونروا، حيث تدرك إسرائيل جيداً أهمية الأونروا في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية لخدمة أكثر من 3 ملايين لاجئ في القدس وغزة والضفة الغربية.

 

ودعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط إسرائيل الرامي إلى تفكيك الأونروا، مطالباً بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف محاولاتها لشطب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، محذراً من العواقب الكارثية الناتجة عن هذه القرارات الإسرائيلية.


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