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القوات المسلحة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة خالية ببلدة سوف في جرش دون إصابات

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة: سقوط طائرة مسيرة مجهولة المصدر في منطقة خالية ببلدة سوف في جرش دون إصابات

وطنا اليوم_صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أن مسيرة مجهولة المصدر سقطت مساء اليوم الخميس في منطقة خالية من السكان ببلدة سوف بمحافظة جرش بعد دخولها المجال الجوي الأردني.

 

وبين المصدر أنه لم تقع أية إصابات جراء الحادثة التي أدت إلى اشتعال النيران والتي قامت فرق الدفاع المدني بإخمادها.

 

وبين المصدر إلى أنه جرى إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

 

وأشار إلى توقع حصول مثل هذه الحوادث نتيجة للظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، مهيبا بالمواطنين ضرورة الابتعاد عن المواقع التي تسقط فيها مثل هذه الأجسام وعدم الاقتراب منها أو التجمع حولها لما قد تشكله من خطورة عليهم وإبلاغ الجهات المعنية على الفور.


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