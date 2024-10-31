بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

منذ 11 ثانية
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وطنا اليوم_عمان أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء اليوم الخميس على واجهتها الغربية، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

 

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود”، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

 

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:14

فنانون اردنيون وعرب و عالميون يلونون الأمل في غزة بـ “لوحة ترسم فرحة”

22:01

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء عشيرة الطعاني

21:35

وزير المياه يستجيب لمناشدة أهالي الحسينيات: تعزيز ضخ المياه وتوجيه فرق لمتابعة المشكلة

20:41

الحكومة: إضافة 200 خدمة جديدة على تطبيق سند

20:29

مقتل إسرائيليين اثنين بسقوط صاروخ في ضواحي حيفا

20:06

إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

20:01

وفاة شخص وإصابة زوجته بحادث مؤسف على طريق العارضة

19:41

جنود إسرائيليون يرتدون فساتين نساء لبنان

19:29

نتنياهو: لدينا حرية تصرف غير مسبوقة في إيران

19:24

د. عطا ابو الحاج .. يشكر مستشفى الأردن

19:23

مقاومة المَدّ الإسرائيلي: العودة إلى الخيار القومي ؟؟

19:21

جنرال أوكراني: خط مواجهتنا ينهار أمام التقدم الروسي

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله