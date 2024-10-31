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فنانون اردنيون وعرب و عالميون يلونون الأمل في غزة بـ “لوحة ترسم فرحة”

منذ 3 ثواني
فنانون اردنيون وعرب و عالميون يلونون الأمل في غزة بـ “لوحة ترسم فرحة”

وطنا اليوم –  تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وبالتنظيم المشترك لوزارة الثقافة ومهرجان جرش للثقافة والفنون. يفتتح يوم الاثنين 4-11-2024 ولمدة اسبوع معرض “لوحة ترسم فرحة” في جاليري راس العين، حيث يأتي هذا المعرض الفني افي إطار التضامن مع أطفال غزة، يتضمن مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التي أنجزها فنانون أردنيون وعرب من نتاج مشاركتهم بمهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأخيرة 2024.

تتنوع اللوحات المعروضة بين مختلف الأساليب والتقنيات الفنية، مما يعكس مدى التزام الفنانين بقضيتهم الإنسانية والأهداف السامية من المعرض وهي جمع التبرعات لصالح أطفال غزة، حيث سيتم منح عائدات بيع اللوحات بالكامل للقطاع عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية.

هذا وسوف تشارك الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص كضيفة شرف بعدد من لوحاتها الخاصة وكتابها بإصداره الأول “موجوعة” للتأكيد على أهمية الفن في التعبير عن التضامن مع القضايا العادلة

من جانبه أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة ان هذا الحدث يعكس عمق التضامن الأردني مع القضية الفلسطينية بكل اشكاله فهو تاريخ عريق وجذور راسخة وجزء لا يتجزأ من الهوية الأردنية، ويمتد تاريخه إلى عقود طويلة. فالأردن جزءًا أصيلًا من القضية الفلسطينية، كما علمنا الهاشميون، وتابع “إن معرض “لوحة ترسم فرحة” هو نشاط يضاف الى الأردن وقيادته الحكيمة اتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وأطفال غزة، الذين يعانون من ويلات الحصار والاحتلال.

كما وأكد مدير مهرجان جرش للثقافة والفنون، أيمن سماوي، على أهمية هذا المعرض في توحيد الجهود لدعم أطفال غزة، مشيرًا إلى أن الفن قادر على أن يكون أداة قوية للتغيير الإيجابي. وأضاف: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي تجمع بين الفن والإنسانية، ونأمل أن يساهم هذا المعرض في رسم البسمة على وجوه أطفال غزة، داعيا الجميع إلى المشاركة في هذا الحدث الإنساني الفني، والمساهمة في رسم البسمة على وجوه أطفال غزة.


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