وزير المياه يستجيب لمناشدة أهالي الحسينيات: تعزيز ضخ المياه وتوجيه فرق لمتابعة المشكلة

وطنا اليوم -محمد ملكاوي_ استجاب وزير المياه والري رائد أبو السعود لمناشدة أهالي منطقة الحسينيات في محافظة جرش، التي تم نشرها عبر “وطنا اليوم”، بشأن أزمة انقطاع المياه وتوقف تزويد الصهاريج. حيث أصدر الوزير توجيهات عاجلة للفرق الميدانية من كوادر مياه اليرموك، لضمان حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن، وتحقيق استمرارية وصول المياه إلى المواطنين، خصوصاً في المناطق الجبلية التي تواجه تحديات في عملية التزويد عبر الشبكات.

ومن جهته اكد ، المدير العام لمياه اليرموك” المهندس محمد العمايرة” لوطنا اليوم ، إلى أن تزويد المواطنين بالمياه لم يشهد أي انقطاع كبير طوال العام، رغم التحديات المتعلقة بتوفير المخزون المائي الكافي .

وأضاف أن تأخير هذا الأسبوع نتج عن وقف استخدام التنكات والعودة للاعتماد على الشبكات المائية التابعة لمياه اليرموك، وزيادة قوة الضخ لتغطية المناطق المرتفعة.

كما أوضح المهندس محمد العتوم لوطنا اليوم ، مسؤول التزويد والصيانة للشبكات، أن مياه اليرموك تعمل باستمرار لتأمين منطقة الحسينيات، التي تعتبر منطقة جبلية يصعب وصول المياه إليها بشكل قوي عبر الشبكة.

وأفاد بأن تزويد تلك المناطق الجبلية كان يتم عبر تنكات المياه كل 14 يومًا، مؤكداً أن لا داعي للقلق والخوف من وقف العمل بالتنكات وتاخر الدور المياه هذا الاسبوع يعود للاجراء الروتين المتبع لدى الشركه بالعوده والاعتماد على خطوط وشبكات المياه في فصل الشتاء مؤكدا ان الشركة تمتلك خطة عمل مستمرة لتطوير وتنظيم شبكات المياه لضمان تلبية احتياجات جميع المواطنين.

وفي خطوة إيجابية للتخفيف من الأزمة، اكد العتوم لوطنا اليوم ، أنه سيتم تزويد منطقة الحسينيات، التي تأخر دورها هذا الأسبوع، في طليعة الأسبوع القادم يوم الاثنين، مما يعكس التزام شركة مياه اليرموك بتحسين خدمات المياه وضمان وصولها بشكل منتظم للمواطنين في جميع المناطق.