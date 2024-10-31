الحكومة: إضافة 200 خدمة جديدة على تطبيق سند

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، الخميس، إن الوزارة عملت على رقمنة 1440 خدمة حكومية بإمكان المواطن الولوج إلهيا من أصل 2400 خدمة.

وأوضح سميرات أن وزارة الاقتصاد الرقمي تعمل على رقمنة 990 خدمة حكومية حتى نهاية 2025 وفقا لخطة رؤية التحديث الاقتصادي؛ وبذلك تكون قد أنهت رقمنة الخدمات الحكومية كافة.

“من أصل 2400 خدمة حكومية هناك 1440 خدمة حكومية تمت رقمنتها، وسنعمل على أتمتة 990 خدمة حتى نهاية 2025” بحسب السميرات.

وأفاد سميرات بأن الوزارة تعمل على إضافة نحو 200 خدمة على تطبيق “سند” لافتا إلى أن عدد الخدمات الفعالة على التطبيق حاليا 290 خدمة.

ووصف سميرات مجموع حالات تحميل تطبيق “سند” وتفعيل الهويات الرقمية “بالمستويات المرضية لحد كبير” موضحا أن التطبيق في حالة تطور دائم ومستمر.

وفيما يتعلق بالخدمات التي ستضاف في المرحلة المقبلة على تطبيق “سند” أوضحت الوزارة أنه ستتم إضافة خدمات عدة منها خدمات لدائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة ترخيص السواقين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة الصحة.

وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال” وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.

ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلا من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، ويتطلب تفعيل الهوية الرقمية التوجه إلى محطة من محطات “سند” أو التفعيل من خلال الحساب البنكي للمستخدم بالاستعانة بتطبيق بنوك تتيح تفعيل الهوية الرقمية دون العودة لمحطة “سند”.

يشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مفعّلة، والانتهاء من أتمتة الخدمات الحكومية كافة بحلول عام 2025، وفق خطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة