عبور 60 شاحنة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:عبرت 60 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول الجاري.

وتحمل القافلة مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على وجبات غذائية جاهزة وطرودا غذائية وصحية ولحوما معلبة، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وتم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إنه لا يخفى على أحد ما يعانيه أهلنا في غزة من قلة في المواد الغذائية وتحديدا في شمال القطاع، لذا ركزنا هذا الأسبوع على المساعدات الغذائية.

ونوه الشبلي ان العمل جار لتجهيز قوافل جديدة مع تنويع المساعدات التي سيتم إرسالها في الفترة المقبلة بناء على الإحتياجات.

كما وجه شكره لكل الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة “لأهلنا في غزة”، وكل من قدم تبرعا للأهل في القطاع حتى وان كان بسيطا فهو قادر على إحداث تغيير.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 3,839 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وجرى إرسال القوافل لهذا الأسبوع بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP وعدد من الشركاء الدوليين والمحليين.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.