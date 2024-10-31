وفد من بلدية خان يونس يزور قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤

وطنا اليوم:زار وفد من بلدية خان يونس، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى.

واستمع الوفد الضيف إلى شرح مفصل حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى بشكل يسهم في التخفيف من التحديات الإنسانية التي يعيشها الأهالي جراء استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

من جهتهم عبر أعضاء الوفد الضيف عن شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في القطاع ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص واهتمام قيادة المستشفى الميداني على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع التي تساعد وبشكل حيوي على تسهيل المهمة والواجب الإنساني الذي يقوم به المستشفى.