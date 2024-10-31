أهالي الحسينيات في جرش يناشدون وزير المياه لحل أزمة انقطاع المياه وتوقف تزويدهم بالصهاريج

وطنا اليوم –محمد الملكاوي _ وجه أهالي منطقة الحسينيات في محافظة جرش مناشدة عاجلة إلى وزير المياه للتدخل وحل أزمة انقطاع ضخ المياه المستمرة في منطقتهم، والتي فاقمت من معاناتهم مع غياب أي بدائل كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.

وأفاد المواطن محمود فريحات لوطنا اليوم ، بأنهم تواصلوا عدة مرات اليوم مع سلطة مياه اليرموك في جرش، بالاضافه الى تسجيل شكاوي على رقم الشكاوي الموحد بعد انقطاع تزويدهم بتنكات المياه للاسبوع الثاني على التوالي ، إلا أن جهودهم باءت بالفشل في الحصول على أي استجابة لحل المشكلة، مما دفعهم إلى الاعتماد على شراء المياه من مصادر خاصة وبأسعار مرتفعة، وهو ما لا تستطيع تحمله العديد من الأسر ذات الدخل المحدود.

وأشار إلى أن الصهاريج التي كانت توفر لهم جزءاً من احتياجاتهم قد توقفت هي الأخرى عن التزويد، بعد تأخر سلطة مياه اليرموك في طرح عطاء تزويد المنطقة بالتنكات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وجعلهم يعيشون في ظروف صعبة بسبب شح المياه.

ويأمل أهالي الحسينيات أن يستجيب وزير المياه لمناشدتهم ويعمل على إيجاد حل سريع يعيد ضخ المياه للمنطقة ويعالج مشكلة تأخر العطاءات، مؤكدين أن حقهم في الحصول على المياه يجب أن يكون ضمن أولويات الوزارة وسلطة مياه اليرموك، خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء وزيادة الحاجة إلى المياه في الاستخدامات المنزلية والأساسية.