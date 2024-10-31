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ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات تكنولوجية

منذ 30 ثانية
ولي العهد يلتقي في الرياض رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات تكنولوجية

وطنا اليوم:عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في الرياض، لقاءات منفصلة مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات ومنظمات عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا.
واستعرض سمو ولي العهد خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، جهود الأردن في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، لتعزيز النمو الاقتصادي والتحول الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية في مختلف المجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي.
وجرى بحث تعزيز العلاقات مع الشركات العالمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في مشاريع تكنولوجية مستقبلية بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني.
وحضر اللقاءات وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.


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