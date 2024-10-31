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التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

منذ 23 ثانية
التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

وطنا اليوم:نشرت وزارة التربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل ، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024 )،وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
واوضحت الوزارة انه في الساعة ( 7:45 ) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:

** مدارس الفترة الواحدة

-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي

-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى

-( 45 ) دقيقة مدة الحصة

** مدارس الفترتين

تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:

— الفترة الصباحية

– ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي

– ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى

– ( 35 ) دقيقة مدة الحصة

— الفترة المسائية

– ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي

– ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى

– ( 35 ) دقيقة مدة الحصة

وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.
كما اشارت ردا على استفسارات المتابعين الى القرار لا يشمل المدارس الخاصة ، وان كل مدرسة خاصة ستبلغ الاهالي بالترتيبات الجديدة الخاصة بها ان وجدت


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