التربية تذكر الأهالي بساعات دوام المدارس الجديدة

وطنا اليوم:نشرت وزارة التربية عبر صفحاتها على مواقع التواصل ، تذكير بساعات الدوام المدرسي الجديدة التي ستطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل ( 3/ 11/ 2024 )،وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.
واوضحت الوزارة انه في الساعة ( 7:45 ) تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة،ويكون دوام المدارس كالآتي:
** مدارس الفترة الواحدة
-( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
-( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
-( 45 ) دقيقة مدة الحصة
** مدارس الفترتين
تُلغى استراحة الـ 5 دقائق، ويكون الدوام في:
— الفترة الصباحية
– ( 8:15 ) يبدأ الطابور الصباحي
– ( 8:30 ) تبدأ الحصة الأولى
– ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
— الفترة المسائية
– ( 12:50 ) يبدأ الطابور الصباحي
– ( 1:00 ) تبدأ الحصة الأولى
– ( 35 ) دقيقة مدة الحصة
وبينت ان دوام الموظفين في مراكز المديريات في ( 8:00 ) صباحًا.
كما اشارت ردا على استفسارات المتابعين الى القرار لا يشمل المدارس الخاصة ، وان كل مدرسة خاصة ستبلغ الاهالي بالترتيبات الجديدة الخاصة بها ان وجدت