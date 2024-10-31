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رفع سعر البنزين والديزل في الاردن

منذ ساعة واحدة
رفع سعر البنزين والديزل في الاردن

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل).
و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر تشرين أول الحالي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وسعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (865) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلساً/لتر بدلاً من (1095) فلساً/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (655) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.


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