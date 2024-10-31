الصفدي ونظيره الإندونيسي يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإندونيسي السيد سوجيونو هنأه خلاله بتوليه مسؤولياته الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزيران الجهود التي تبذلها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والإجراءات التصعيدية الخطيرة في الضفة الغربية، وضرورة ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لغزة ولبنان.

وشدد الوزيران على أهمية حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ حل الدولتين‬⁩ سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.