بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

فضيحة تجسس في إيطاليا: الموساد متورط في سرقة معلومات سياسية

منذ 14 ثانية
فضيحة تجسس في إيطاليا: الموساد متورط في سرقة معلومات سياسية

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن فضيحة تجسس داخلية تهز إيطاليا بعد أن قامت شركة تحقيقات خاصة مكونة من أعضاء كبار حاليين وسابقين في أجهزة الأمن بسرقة معلومات شخصية عن سياسيين، بينهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وشخصيات عامة، لاستخدامها في الابتزاز، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية لإسرائيلي (الموساد) متورط في صفقات مع الشركة التي تتخذ من ميلانو مقرا لها.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم دانييل بيتيني- أن 4 أشخاص على الأقل قد اعتقلوا وأن عشرات آخرين قيد التحقيق، وقالت إن وسائل الإعلام الإيطالية وصفت القضية بأنها مؤامرة على أعلى مستوى، تشمل أعضاء المافيا ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات إلى جانب أجهزة استخبارات أجنبية بما في ذلك الموساد.
وقال المحققون إن خبراء أمن سيبراني ومتسللين ربما اخترقوا خوادم وزارة الداخلية الإيطالية، ووصفت ميلوني المؤامرة المزعومة بأنها “غير مقبولة” و”تهديد للديمقراطية”، وطالب وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو بإجراء تحقيق برلماني عاجل، خوفا من أن تكون أسرار الدولة قد تعرضت للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أن عضوا سابقا كبيرا في الشرطة، يرأس شركة “إيكولايز”، وهي شركة استخبارات تجارية خاصة، هو المشتبه به الرئيسي في التحقيق، وهو متهم باختراق خوادم الوزارات الحكومية والشرطة منذ عام 2019 حتى عام 2024، لبناء ملفات ضخمة، مليئة بالأسرار والمعلومات الحساسة التي باعها أو خطط لبيعها لعملائه من كبار الشركات ومكاتب المحاماة.
واعترض المحققون -حسب تقرير لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية- زيارة لشركة التحقيق من قبل إسرائيليين مجهولين وصفوا بأنهم عملاء استخبارات، أرادوا التعامل في معلومات تتعلق بالغاز الإيراني، قد تكون موضع اهتمام شركة الغاز الحكومية الإيطالية “إيني”، وتتعلق بالتجارة غير المشروعة في الغاز مع إيران.
وقالت الصحيفة إن الزيارة تم تنسيقها من قبل عضو كبير في الشرطة يعمل لصالح المخابرات الإيطالية، وإن العملاء الإسرائيليين طلبوا المساعدة في تحديد تصرفات القراصنة الروس والمعاملات المصرفية الروسية المرتبطة بمجموعة فاغنر السابقة التي كان يقودها يفغيني بريغوجين قبل مقتله.
وقال موقع “أوبن” إن الإسرائيليين عرضوا على الشركة الإيطالية معلومات سرية عن عمليات شراء غير قانونية للغاز من إيران بمبلغ مليون يورو، مقابل معلومات عن القراصنة الروس من مجموعة فاغنر، وإن الفاتيكان شارك في المساعدة في التحرك ضد روسيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:50

عبيدات يدعو للتوسع في برامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأردنيّة بالعقبة

14:48

بالأسماء.. إرادة ملكية سامية بتعيين 25 قاضيا شرعيا

14:42

خمسة قتلى في قصف لـ حزب الله على منطقة المطلة بالجليل

14:38

أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق لبنانية من بينها مخيم فلسطيني

14:01

التربية تنسق مع الأرصاد حول تكميلية التوجيهي

13:52

زهدي جانبيك يكتب :محاكمة كاتب وكتاب “حرب” ل بوب وودورد

13:48

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مكتب أونروا في مخيم نور شمس

13:41

الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً امريكياً

13:35

اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران

13:30

كلية طب الأسنان في جامعة البترا تنظم اليوم العلمي للتوعية بسرطان الثدي

13:29

الأمن: بدء الحملة الشتوية على صلاحية المركبات السبت

13:24

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعقد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنياته

وفيات
وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024وفيات الاثنين 28-10-2024والدة الوزير الأسبق سميح المعايطة في ذمة الله