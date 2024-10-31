بالأسماء.. إرادة ملكية سامية بتعيين 25 قاضيا شرعيا

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن تعيين (25) قاضيًّا من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارًا من العاشر من الشهر القادم.

وتقدم سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، بالتهنئة والتبريك لإصحاب الفضيلة بهذه المناسبة متمنيًا لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة أردننا العزيز تحت ظل الراية الهاشمية المباركة بقيادة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وتضمن القرار تعيين كل من: فضيلة الشيخ محمد طلال أحمد خريسات الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، و فضيلة الشيخ حسام صادق جميل الزغول الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الشرقية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ خالد عقيل المرو الغيالين الكاتب في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية قاضيًا شرعيًا في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، فضيلة الشيخ د. بلال محمود محمد الشياب رئيس كتاب محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا قاضيًا شرعيًا في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عيسى محمد عيسى السعود الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية للمنطقة الجنوبية/ التوثيقات قاضيًا شرعيًا في محكمة غور الصافي الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ طلعت نبيل طلعت صنوبر أمين مكتب الإصلاح والوساطة التوفيق الأسري في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة زي الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عبد الحفيظ نمر عبد الحفيظ عوده الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، قاضيًا شرعيًا في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ هيثم عامر عبد الحليم عمايره الكاتب في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ د. يزن نعيم عبد الحميد دغمه الكاتب في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمود عبد الله عوض اطبيشي الكاتب في محكمة إربد الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ سفيان محمود عبد الله هيلات الكاتب في محكمة استئناف إربد الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة بني كنانة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عامر احمد علي الحمادين الكاتب في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة ماحص الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمد شريف احمد الزعارير الكاتب في محكمة استئناف إربد الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة بلعما الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ امين بركات عطا الله البلوي الكاتب في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة البتراء الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ شادي اسعد محمد قليلي الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ يوسف عبد السلام خالد الخصيلات الكاتب في محكمة ناعور الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة السلط الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ محمد رسول عمر محمد الدباس الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية الابتدائية/ القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة ذيبان الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ د. بكر تيسير بكر الزعبي الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ احمد إبراهيم محمد قطيفان الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

كما تضمن القرار، تعيين فضيلة الشيخ انس فرج محمد العموش الكاتب في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية/ التركات، قاضيًا شرعيًا في محكمة الرويشد الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عمر احمد عبد الزعبي الكاتب في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية/القضايا، قاضيًا شرعيًا في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ هايل رافع ابصيص الدراوشه الكاتب في محكمة معان الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الجفر الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ احمد محمد مرضي المنيزل الكاتب في محكمة عمان الابتدائية الشرعية/ التوثيقات، قاضيًا شرعيًا في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عامر جمعة عطية طلاق الكاتب في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة الأزرق الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وفضيلة الشيخ عكرمه عمار عكرمه صبري الكاتب في محكمة القدس الابتدائية الشرعية، قاضيًا شرعيًا في محكمة القدس الابتدائية الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.