خمسة قتلى في قصف لـ حزب الله على منطقة المطلة بالجليل

وطنا اليوم:أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في عكا ونهاريا و10 بلدات شمال إسرائيل تحذيرا من تسلل مسيّرات، وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في منطقة رأس الناقورة بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرة أيضا.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل، مشيرا إلى اعتراض عدد منها.

قتلى بالجليل

كما أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلا عن بلدية المطلة مقتل 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة في البلدة بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن القتلى الخمسة في المطلة هم 4 عمال أجانب وإسرائيلي.