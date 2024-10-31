أوامر إخلاء إسرائيلية لمناطق لبنانية من بينها مخيم فلسطيني

وطنا اليوم:أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك ومدن بمحيطها وقرى في جنوب لبنان اليوم الخميس، كما نشر جنودا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيّرات، فيما قتل 5 أشخاص بصواريخ من لبنان، وسط تصدي حزب الله للتوغل البري في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال عن أوامر إخلاء جديدة لسكان بعلبك وعين بورضاي ودورس شرقي لبنان، كما أمر سكان 10 قرى جنوب لبنان بالإخلاء فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي، تمهيدا لقصف تلك المناطق.

وشهد مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان حركة نزوح كثيفة بعد إنذار بالإخلاء وجهه الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس).

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، بوجود «حركة نزوح كثيفة من مخيم الرشيدية في صور بعد التهديد الذي أصدره العدو لسكان المخيم وعدد من القرى الجنوبية».

ويعد الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مخيم الرشيدية، الذي يقع على شاطئ البحر على مسافة 5 كيلومترات من صور، الأول من نوعه الذي يصدر للمخيمات الفلسطينية في لبنان.

يشار إلى أن المخيم يقسم إلى قسمين: القديم والجديد، وتم بناء القسم القديم من قبل الحكومة الفرنسية في عام 1936. وقامت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ببناء القسم الجديد عام 1963 لإيواء اللاجئين الفلسطينيين.

يأتي ذلك في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على البلدات اللبنانية، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل مسعف وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة إسعاف في بلدة زفتا جنوبي البلاد.

كما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 4 لبنانيين بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بوداي بقضاء بعلبك شرق البلاد.